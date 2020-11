Yannick Noah, son fils Joalukas en proie au racisme : "Ils ne savent pas qu'il a du sang black"

Invité sur le plateau de C à Vous pour parler de sa nouvelle émission La face Katché, Manu Katché a évoqué sa première interview bouleversante avecYannick Noah. Choqué, l'ancien juré de la Nouvelle Star a fait part des révélations consternantes de l'ancien tennisman qui a confié avoir longtemps été victime de racisme. Surnommé "bamboule" au début de sa carrière, l'ancien champion de Roland-Garros confirme que lutter contre le racisme est toujours "le combat" de sa vie.

Papa de Jenaye et Eleejah (23 et 24 ans, nées de son mariage avec le mannequin Heather Stewart-Whyte) de Yelena et Joachim (34 et 35 ans, fruits de son amour avec Cecilia Rodhe), Yannick a expliqué que son petit dernier, Joalukas (15 ans), né de sa relation avec Isabelle Camus, doit lui aussi composer au quotidien avec le racisme ordinaire. "En fait, Jo, il se retrouve dans des situations où les gens ne savent pas qu'il a du sang black. Alors là, les langues se délient. Et là, il s'énerve. Et il choisit ses potes. Et lui il choisit ses potes en fonction de ça. Ils doivent être tolérants. Ils doivent comprendre. C'est juste impossible pour lui, il ne peut pas faire de compromis, Jo. Il est jeune, il a 15 ans."

Inquiet pour l'avenir de son fils, Yannick a ajouté face à Manu Katché : "On est tous à un moment mélangés. Jo, il est blond, il va peut-être tomber amoureux d'une chérie blonde, et ils vont peut-être avoir un black. Et alors qu'est-ce qu'ils vont faire ?" Une "formidable" interview pour l'animatrice Anne-Élisabeth Lemoine, visiblement très touchée par les confessions de Yannick Noah.