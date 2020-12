Yannick Noah : Hommage à son fils Joakim, jeune retraité de 35 ans

"Toutes les bonnes choses ont une fin", comme on dit... Joakim Noah en fait aujourd'hui l'expérience en mettant un terme à sa carrière de basketteur. Sur les réseaux sociaux, Yannick Noah a officialisé la nouvelle et rendu hommage à son champion de fils...

À 35 ans, Joakim Noah quitte le parquet ! Les soupçons de retraite de Joakim Noah sont apparus après qu'il ait été libéré par sa dernière équipe, les Los Angeles Clippers. Yannick Noah a finalement confirmé la rumeur sur Instagram mercredi. Avant de faire ses adieux à son ancien entraîneur Dennis Ralston, mort d'un cancer, le chanteur et ex-tennisman a félicité son fils pour sa belle carrière en NBA.

"Merci Yoox pour tous les moments que tu nous as fait vivre durant ta carrière incroyable ! Toute la famille est tellement fière de toi !, écrit @yannicknoah en légende de sa publication. Fiers de la personne que tu es ! Fiers de ta fondation et votre engagement avec ta maman @noahsarcfdn [Cecilia Rodhe, avec qui Joakim Noah a créé la fondation Arche de Noé, NDLR]. Maintenant tu mérites de t'éclater et de profiter de ta vie avec ceux que tu aimes (...) ! Je t'aime @stickity13."