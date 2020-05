Lais Ribeiro : La fiancée de Joakim Noah devient maîtresse pour son fils autiste

À cause du coronavirus et du confinement, la planète Mode est à l'arrêt. Lais Ribeiro et de nombreux autres mannequins ont mis un terme à leurs activités. La Brésilienne fiancée à Joakim Noah profite de cet isolement forcé pour passer du temps avec son fils de 11 ans, autiste.

C'est auprès de People que Lais Ribeiro a raconté son expérience du confinement. L'égérie de Victoria's Secret de 29 ans, qui réside normalement à New York, a rejoint son futur mari Joakim Noah (le basketteur et fils de Yannick Noah) à Los Angeles. Elle a fait le voyage avec sa soeur, sa mère et son fils de 11 ans, né d'une précédente relation.

"C'est sympa d'avoir plus de temps pour être avec ma famille, pour apprendre à cuisiner et pour être plus proche de mon fils, écrit Lais Ribeiro dans son article publié sur le site américain. Je ne sais absolument pas cuisiner, mais j'apprends maintenant avec ma mère et ma soeur. Je fais le ménage tout le temps - le ménage n'est jamais fini. Nous avons commencé l'école à la maison avec mon fils, qui a 11 ans et qui est en 6e. Son école est un établissement un-pour-un [un enseignant par élève, NDLR], ce qui me rend la vie plus facile. Tous les jours, il passe sa journée en appel vidéo sur Zoom avec son professeur."