Yannick Noah : Son fils Joakim va se marier avec la belle Lais Ribeiro

Joakim Noah va se marier ! Et pas avec n'importe qui... Le fils de Yannick Noah a demandé la main de sa chérie, top model Victoria's Secret : Lais Ribeiro. Pour annoncer la bonne nouvelle sur Instagram, il publie deux photos le 7 septembre 2019. La première montre les deux amoureux en plein baiser passionné, la seconde est un portrait. En légende, il écrit : "Te demander de m'épouser était la décision la plus facile de ma vie. (...) Je sais que tu sais parce que je te le dis tous les jours. Je t'aime." Trop mignon.

Officiellement en couple depuis le 5 octobre 2018, le basketteur français avait eu un véritable coup de foudre pour cette jeune femme, déjà maman d'un fils, Alexandre (qu'elle a eu à 17 ans). Papa lui aussi d'une petite fille de deux ans, Leia Irie (née de son union terminée avec Isabelle Cutrim), le sportif semble avoir trouvé son âme soeur et n'a jamais été aussi heureux.

De son côté, la jeune femme a également publié un cliché sur son Instagram pour annoncer ses fiançailles. Elle partage une photo d'elle et son amoureux en train de s'embrasser. Lorsqu'on lit sa légende, on comprend qu'il s'agit du moment précis où Joakim lui a demandé sa main. Elle écrit : "Je n'ai aucune photo mais heureusement mon BFF a capturé l'un des plus beaux moments de ma vie ! Joakim m'a surprise à mon endroit préféré dans le monde et a demandé ma main. Et je ne pourrais pas être plus heureuse ! Nous allons nous marier !" Nul doute que le papa de Joakim doit être très fier de son fils.

Toutes nos félicitations aux futurs mariés !