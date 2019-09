Joakim Noah fiancé à Lais Ribeiro : le top dévoile sa très jolie bague

Le 7 septembre 2019, Joakim Noah et Lais Ribeiro ont annoncé une heureuse nouvelle : ils sont fiancés et se marieront prochainement. Lors d'une soirée organisée trois jours plus tard, dans le cadre de la Fashion Week de New York, le sublime Ange Victoria's Secret a fièrement exposé la bague que lui a offerte le fils aîné de Yannick Noah.

Même bonheur et même excitation du côté de Lais Ribeiro qui a annoncé à ses 2 millions d'abonnés qu'elle allait prochainement devenir madame Noah : "Joakim m'a surprise à mon endroit préféré dans le monde et m'a demandée en mariage ! Je ne pourrai pas être plus heureuse ! Nous allons nous marier, les gars !" L'Ange Victoria's Secret, qui est la maman d'Alexandre né quand elle avait 17 ans, a reçu de nombreux messages de félicitations. "Je suis tellement heureuse pour vous !", "Félicitations !!", avaient respectivement commenté le top Sara Sampaio et Emily Ratajkowski.

Quelques jours plus tard, les futurs mariés ont été repérés dans les rues de New York. Lais Ribeiro s'y trouvait pour participer à la Fashion Week. Les amoureux ont été vus le mercredi 11 septembre main dans la main, dans les rues de Manhattan. Le couple était en mode détente puisque le mannequin portait un petit short en jean associé à un top noir, ainsi que des sandales plates. La veille, le 10 septembre, Lais Ribeiro avait participé à une soirée caritative, le gala de la fédération Mosaïc contre l'esclavage. Divine dans une longue robe blanche décolletée, la future madame Noah avait fièrement exposé sa bague de fiançailles, un joli diamant posé sur un anneau fin. Lais Ribeiro et Joakim Noah ont visiblement fêté leurs fiançailles en famille puisque le couple a été rejoint par Yannick Noah, qui vient tout juste de sortir son nouvel album Bonheur Indigo. Le chanteur, ancien joueur de tennis et ex-capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, a publié une photo de ces retrouvailles avec son fils aîné sur Instagram. Torse nu, l'artiste de 59 ans pose avec Joakim et Joalukas, le petit dernier. "Heureux de me retrouver avec mes deux fils today", a-t-il commenté en légende. Yannick Noah n'a en revanche pas précisé si son ex-femme, Cecilia Rodhe, la maman de Joakim dont il a divorcé en 1987, était également présente.

Joakim Noah entouré de ses parents Yannick Noah et Cecilia Rodhe à New York, septembre 2019.

