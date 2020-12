Yannick Noah en deuil : son ancien entraîneur Dennis Ralston est mort

Après le footballeur Diego Maradona et le rugbyman Christophe Dominici, le monde du sport perd une autre de ses grandes figures ! Yannick Noah l'a côtoyé de près et lui a adressé un dernier hommage. Son ancien entraîneur, l'Américain Dennis Ralston, est mort à l'âge de 78 ans.

Dennis Ralston est décédé dimanche 6 décembre 2020. L'ancien joueur et coach de tennis a succombé à un cancer. Yannick Noah, un des protégés que Dennis a entraînés, a informé ses abonnés Instagram de sa mort et honoré la mémoire du défunt en postant deux photos de lui.

"Repose en paix Dennis Ralston. Tu avais ravivé ma carrière de tennis en 1989 et 1990. Tu me manqueras, ainsi que tes conseils, nos fous rires et nos aventures. Mes prières vont à la famille Ralston", écrit @yannicknoah, récent invité de l'émission La Face Katché (présentée par Manu Katché et diffusée sur France 5) en légende de sa publication.

Avec Dennis Ralston en entraîneur, Noah avait atteint les quarts de finale à l'US Open 1989 et les demies de l'Open d'Australie, en 1990. Il avait également remporté le tournoi de Sydney, en janvier 1990.