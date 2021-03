Joakim Noah : Jeune retraité, il retrouve sa sublime fiancée Lais Ribeiro

Comme Yannick Noah l'avait laissé entendre en décembre dernier, Joakim Noah a officiellement mis un terme à sa carrière de basketteur ! Le jeune retraité des parquets de la NBA s'éclate avec sa fiancée, la Brésilienne Lais Ribeiro. Il lui a adressé une nouvelle déclaration d'amour sur Instagram, lue par près de 500 000 abonnés.

Joakim approche la barre du demi-million de followers sur Instagram. Il leur a récemment annoncé qu'il mettait fin à sa carrière de basketteur, et les a virtuellement emmenés avec lui au Brésil. Le fils de Yannick Noah y profite des premiers jours de sa nouvelle retraite avec sa fiancée Lais Ribeiro et son fils Alexandre (11 ans, né d'une précédente relation). Dans sa story du mercredi 3 mars, Joakim a publié une photo du mannequin et lui en train de se baigner à Teresina. Il a écrit sur l'image : "Je vais bien quand elle va bien. De bonnes vibes dans la ville de Lais".

Joakim Noah s'est parfaitement accommodé au pays natal de sa chérie ! Grâce aux réseaux sociaux, son papa Yannick Noah le suit à la trace. Le chanteur et ancien tennisman l'a félicité une deuxième fois pour sa brillante carrière en NBA. "Champion sur et hors des terrain !!! La famille est fière de l'homme que tu es. Ne change pas. On t'aime", a-t-il écrit en légende d'un portrait de son fils.