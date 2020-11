Yannick Noah : Sa future belle-fille très sexy, il valide

Le 8 septembre dernier, on apprenait la bonne nouvelle : Joakim Noah et Lais Ribeiro vont se marier ! Après quelques mois de relation, le basketteur professionnel de 34 ans s'est mis à genoux et a demandé la main de sa compagne, pour qui il a eu un véritable coup de foudre. "Te demander de m'épouser était la décision la plus facile de ma vie. Je sais que tu sais parce que je te le dis tous les jours. Je t'aime", écrivait tendrement le futur marié sur Instagram, annonçant la bonne nouvelle.

Une fois mariés, Joakim Noah et Lais Ribeiro formeront une belle famille recomposée. En effet, le top de 30 ans est déjà maman d'un petit garçon prénommé Alexandre, atteint d'autisme, qu'elle a eu à 17 ans. Pendant le confinement américain, elle a du se charger de la scolarité de son enfant, aujourd'hui âgé de 11 ans. "Mon fils nécessite une attention particulière et n'apprend pas comme les autres enfants, donc c'est un enseignement différent. J'apprends aussi avec lui parce que je ne suis pas américaine, alors je m'intéresse à l'histoire américaine. Je ne suis pas forte en maths, donc mon fiancé l'aide avec ça", expliquait celle qui a défilé pour Balmain, Givenchy ou encore Alexander Wang.

De son côté, Joakim Noah est papa d'une petite fille de deux ans, Leia Irie, née de sa relation passée avec le mannequin brésilien Isabelle Cutrim.