Yannick Noah : Photos d'un séjour mémorable avec son fils Joakim et sa future belle-fille

"Toutes les bonnes choses ont une fin", dit le dicton. Yannick Noah en a fait la triste expérience en quittant le Cameroun, où il séjournait depuis plusieurs mois. Le chanteur y avait accueilli son fils Joakim Noah et sa fiancée, Lais Ribeiro, qui ont publié de superbes photos souvenirs de leur séjour.

"Ravie d'aller sur la Terre mère pour la première fois. Afrique, j'arrive", écrivait Lais Ribeiro sur Instagram le 28 mai dernier. Le top model brésilien, qui accompagnait Joakim Noah, avait d'abord découvert le continent en se rendant au Rwanda, où se jouait la Basketball Africa League (ligue africaine de la NBA). Le couple s'était ensuite envolé pour le Cameroun, où les attendait Yannick Noah.

À Yaoundé, Joakim et Lais ont vécu une expérience mémorable. Ils ont tous les deux partagés sur Instagram les photos de moments marquants de leur voyage. Les internautes peuvent ainsi les voir à l'école Marie-Claire Noah (la grand-mère de Joakim et mère de Yannick Noah), entourés d'élèves, ainsi qu'au Zacharie Noah Country Club, nommé d'après le défunt père de Yannick Noah (et grand-père de Joakim), où le chanteur s'est produit en concert.

"La terre des lions. On peut la sentir sur les gens. C'est toujours agréable de retourner à mes racines et mon héritage. C'était super de voir ma famille et de partager ce moment spécial avec ma femme et nos amis. Jtaime papayamba (...) merci d'avoir immortalisé tous ces supers instants @jeromeduran", a écrit Joakim Noah en légende de son diaporama.

Sa fiancée Lais Ribeiro a ajouté de son côté : "Inspirée et bénie de pouvoir partager des moments spéciaux avec mes proches. Un grand merci à @yannicknoah dont l'énergie est hors du commun (...) et à @stickity13 pour m'avoir montrée tes racines. Je me suis sentie comme chez moi". Yannick Noah a approuvé son sentiment en commentant : "C'est ta maison."