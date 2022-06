Joalukas Noah : Son clan (presque) réuni pour ses 18 ans, deux absents importants remarqués

C'était la meilleures des occasions pour se réunir : le 10 juin dernier, à l'occasion des 18 ans de Joalukas Noah, le fils de l'ancien joueur de tennis Yannick Noah et de son ex-femme Isabelle Camus, toute la famille s'est retrouvée sur la péniche Zouave des bateaux mouches de Paris pour une fête absolument mémorable. Serrant son fils dans ses bras, Yannick Noah semblait absolument ravi d'être là et n'a pas hésité à poser avec la productrice, de qui il est séparé depuis plus d'un an désormais.

Plutôt contents de fêter une étape si importante de la vie de leur rejeton, les deux ex avaient l'air en très bons termes et se sont amusés avec leurs invités. Parmi lesquels on trouvait d'ailleurs Jean-Claude Camus, grand producteur et qui se trouve être le grand-père du jeune homme, le père de sa mère Isabelle.

Les deux grandes soeurs de Joalukas, Eleejah et Jenaye, avaient aussi fait le déplacement pour partager la soirée avec leur petit frère. Nées en 1996 et 1997 des amours entre le chanteur et la mannequin Heather Stewart-Whyte, les deux jeunes femmes, dont la cadette est mannequin, avaient emmené avec elles leur autre demi-frère (du côté de leur mère), Tomathy, qui s'entend particulièrement bien avec Joalukas.

La famille s'est retrouvée très unie autour du splendide gâteau tout en bonbon de chez Pastel Candy à minuit, l'heure a laquelle la Tour Eiffel a scintillé !

Les deux jeunes femmes ont dansé toute la soirée et montré à quel point elles sont complices, posant avec de nombreux invités dont leur père, bien sûr, mais également leurs deux petits frères et Jean-Claude Camus. En revanche, deux membres importants du clan manquaient à l'appel : les aînés de la famille, Joakim et Yelena étaient tous les deux absents de la soirée.

Mais pas d'embrouilles en vue entre les frères et soeurs, qui s'étaient tous retrouvés il y a quelques mois en vacances en Jamaïque : l'ex-basketteur, 37 ans et sa soeur, 36 ans, habitent tout simplement loin de la France et n'ont pas pu faire le trajet pour la soirée. La jeune femme, née comme son frère d'une première union de leur père avec la Suédoise Cécilia Rhodes, vit en effet à Hawaï avec son fils Nohea. Le plus vieux de la famille vit quant à lui aux Etats-Unis avec sa future femme, Laïs Ribeiro et sa fille Leia, 5 ans et demi, née d'une première union.