"Family love in Jamaica" : Yannick Noah pose avec tous ses enfants, l'un d'eux absent

Les vacances de rêve se poursuivent pour Yannick Noah et sa tribu. L'ancienne star du tennis a décidé de rejoindre sa famille sur cette île paradisiaque le temps de quelques jours et visiblement les choses se passent à merveille. Arrivé le 25 avril sur place en compagnie de sa fille Eleejah et son fils Joalukas, l'artiste de 61 ans a vite vu d'autres membres d'abarquer. En effet, quelques jours après, c'est au tour de Joakim Noah et sa soeur Yelena de se rendre sur place. Les deux en ont profité pour venir avec leurs enfants, la petite Leia pour l'ancien basketteur et le petit Nohea pour Yelena.

La petite bande profite de ce merveilleux moment pour décompresser dans un lieu chargé d'histoire. Logés à Goldeneye, un ensemble hôtelier de la ville d'Oracabessa, Yannick Noah et les siens se trouvent là où un certain Ian Fleming, le créateur de la saga James Bond, a écrit la majorité de son oeuvre. Un endroit de rêve qui réserve pas mal de surprises, comme les Noah ont pu le montrer à travers leurs réseaux sociaux. Tout se passe pour le mieux et Yannick Noah a tenu à partager ce beau moment avec ses 76 000 abonnés sur son compte Instagram.

Il y a quelques heures, l'ancien vainqueur de Roland Garros a publié une belle photo en compagnie de toute sa tribu. "Family love in Jamaica", écrit-il en commentaire de sa photo. Un moment privilégié pendant lequel tout le monde a pu se lâcher, à commencer par le petit Nohea, le fils de Yelena, que l'on a vu se trémousser sur la piste de danse, comme sa tante Eleejah l'a montré en story (vidéo à retrouver dans le diaporama). Et le petit blondinet a déjà sacrément le rythme !