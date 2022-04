Yannick Noah et ses enfants Joalukas et Eleejah : Ils s'éclatent en Jamaïque dans un lieu mythique !

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour la famille de Yannick Noah ! Il y a quelques jours, l'ancienne star du tennis était à Paris avec ses enfants et son ex-femme pour une superbe soirée dans un palace parisien et seulement quelques jours plus tard, il est déjà sous les cocotiers en Jamaïque. Père de 5 enfants, l'artiste de 61 ans est un homme comblé qui essaye de passer le plus de temps possible avec eux, malgré la distance qui les séparent. Installé au Cameroun depuis un petit moment maintenant, l'idole des Français n'hésite pas à se rendre aux États-Unis où vit notamment son fils Joakim, ainsi qu'en France où il retrouve souvent une bonne partie de sa tribu.

Ce coup-ci, il a décidé d'emmener avec lui Joalukas (17 ans) et Eleejah (26 ans), deux de ses enfants, pour des vacances de rêve de l'autre côté de l'océan Atlantique, dans les Caraïbes et plus précisément en Jamaïque. Un voyage qu'ils n'ont pas hésité à documenter sur leurs comptes Instagram respectifs avec de belles photos et vidéos en story pour les deux enfants de Yannick Noah. Sur les vidéos (à voir dans le diaporama) on peut notamment voir la jolie brune profiter de l'environnement paradisiaque qui s'offre à elle pour se prélasser dans l'eau turquoise et faire des plongeons depuis un pont en bois.

La famille Noah sur les traces de 007

Un lieu magique dont Joalukas apprécie la beauté puisqu'il a lui aussi partagé de nombreuses storys de la nature verdoyante qui l'entoure, ainsi que du superbe hôtel dans lequel ils se trouvent tous ensemble. Le clan Noah a choisi de visiter Oracabessa, une petite ville jamaïcaine réputée pour avoir été le lieu de résidence d'un certain Ian Fleming. L'écrivain anglais, auteur de la saga James Bond, y est venu régulièrement entre 1946 et 1964 et c'est ici qu'il a écrit la saga d'espionnage la plus célèbre du monde ! Comme l'indique Yannick Noah dans sa publication, lui et ses enfants se trouvent à Goldeneye, la résidence de l'auteur britannique transformée en complexe hôtelier. Un lieu mythique et sacré pour tous les amateurs de 007.