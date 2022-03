Yannick Noah : Son fils Joalukas joue les bad boys stylés pour une nouvelle campagne mode

Un mannequin de plus dans la famille Noah ? Après les débuts prometteurs de sa sublime fille Jenaye, Yannick Noah va peut-être devenir le père d'une deuxième icône de mode. Une nouvelle qui devrait sûrement ravir l'ancien tennisman de 61 ans, très déçu récemment après la nouvelle désillusion du PSG, son équipe de coeur. Père de cinq enfants, dont le plus grand Joakim a été un basketteur de très haut niveau, le chanteur, qui vit la majeure partie de son temps au Cameroun, revient souvent en France pour partager des moments avec son fils Joalukas (17 ans), qui vit à Paris avec sa mère Isabelle Camus.

Très actif sur les réseaux sociaux, le jeune homme aime bien partager des moments de vie avec ses abonnés, à l'image de sa dernière fête d'anniversaire, particulièrement réussie. Si jusqu'ici il se montrait surtout avec ses amis à Paris, il semblerait qu'il ait choisi d'évoluer dans le monde de la mode, si l'on s'en tient à la dernière publication mise en ligne par le label Gut. Sur son compte Instagram, la marque qui se veut éco-responsable a fait le choix de mettre en avant Joalukas pour sa campagne publicitaire.

Egérie d'une marque éco-responsable

Looké, le blond aux cheveux bouclés et aux yeux bleus porte un perfecto noir et une écharpe qui lui donnent un air de bad boy. "Révolution positive", écrit la marque en commentaire de la photo. Posé sur les toits de Paris, Joalukas semble avoir un talent naturel pour le mannequinat et ce n'est pas le seul dans la famille ! Une première campagne de publicité pour le jeune garçon installé à Paris, mais qui pourrait bien se lancer dans le mannequinat et en faire son métier.