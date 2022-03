Yannick Noah : Sa fille Jenaye entièrement nue pour des vacances de rêve aux Maldives

Pendant que d'autres se mettent en PLS devant les prix aux stations essence, manifestent pour la défense de l'Ukraine ou luttent contre le coronavirus, Jenaye Noah mène une vie de rêve au soleil, que l'on envie clairement ! Sur son compte Instagram, elle régale ses 30 000 abonnés en photos. Une a spécialement retenu l'attention...

En effet, Jenaye Noah a posté un cliché d'elle le 3 mars, apparaissant toute nue, assise les jambes relevées contre sa poitrine et les bras autour pour protéger son intimité. Posée sur un banc en bois, face aux eaux bleues et à une plage de sable blanc, la fille de Yannick Noah semble particulièrement apprécier ce moment. D'ailleurs, la silhouette de rêve de la jeune mannequin a fait forte impression auprès de ses followers. "Très charmante" ; "La nature va être jalouse de te voir ainsi" ; "Naturellement juste magnifique" ; "Sweet naïade" ou encore "Superbe", pouvait-on lire dans les commentaires de cette publication inattendue.

Alors que son célèbre papa, ex-tennisman devenu chanteur à succès, avait commenté une précédente publication de sa fille en lâchant une flopée d'émojis de flammes, il s'est en revanche bien gardé de réagir à ce cliché de Jenaye dans le plus simple appareil... La demoiselle de 25 ans - qui habite à New York - séjourne au sein du très chic resort hôtelier Patina Maldives, sur l'atoll Malé du Nord. Une chouette escapade alors qu'elle ne manque pas de tampons sur son passeport, elle qui était à Miami en février et Saint-Barthélemy en janvier ou encore à Paris en décembre... Heureusement que son clan peut la suivre dans ses aventures sur Instagram, cela lui permet de faire des économies sur le budget timbres et cartes postales.

Jenaye Noah est née du premier mariage de Yannick Noah avec la top model britannique Heather Stewart-Whyte. Devenue mannequin en 2016, année de son premier défilé, elle a depuis foulé les catwalks pour Chanel ou Jean-Paul Gaultier. Cette vie de citoyenne du monde l'a tient forcément éloignée de sa famille, son père ayant d'ailleurs décidé de partir vivre au Cameroun. Pas facile facile tous les jours mais nul doute que le clan garde le contact grâce aux réseaux sociaux.