Yannick Noah : Célibataire et installé au Cameroun, les coulisses de sa nouvelle vie

Dans le documentaire Papa diffusé sur Canal + en novembre dernier, Yannick Noah révélait la raison de son départ de France et son émigration à New York, au sommet de sa carrière d'athlète, dans les années 80. "C'est lourd parce que le regard des gens est pesant. Plus j'étais populaire, plus c'était dur pour mes enfants", s'était souvenu Yannick Noah. En se réinstallant au Cameroun, l'ex-compagnon de la productrice Isabelle Camus (avec qui il a un fils, Joalukas, 17 ans) a réalisé un souhait de son père, le défunt footballeur Zacharie Noah. Il a également dû se réadapter aux us et coutumes locales.

"Moi j'arrive de France, avec ma culture française. Il a fallu que je me remettre à apprendre, comprendre un minimum le dialecte local. C'est une vraie responsabilité, mais je suis un bagarreur", confie-t-il. À Yaoundé, Yannick Noah reçoit fréquemment ses cinq enfants. Il y a récemment accueilli sa soeur de coeur, l'ancienne tenniswoman Amélie Mauresmo.