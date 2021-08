Yannick Noah avec sa première femme Cécilia : parenthèse heureuse à Hawaï

Pour sa famille, Yannick Noah est prêt à avaler les heures de vol et les kilomètres ! Le chanteur et ex-tennisman de 61 ans a quitté le Cameroun et posé ses valises à Hawaï. Il y passe du temps en compagnie de son ex-épouse Cecilia Rhode, de leurs deux enfants et trois petits-enfants.

Yannick Noah et l'ex-Miss Suède de 59 ans s'étaient mariés en 1984. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Joakim Noah (36 ans) et Yelena Noah (35 ans), qui sont eux-mêmes devenus parents. L'ancien basketteur a deux enfants, dont une fille prénommée Leia âgée de 4 ans, et sa petite soeur a un petit garçon, Nohea (3 ans). Ce beau monde profite pleinement de vacances à Hawaï, où résident Yelena et son fils. Ils apparaissent sur des photos polaroïd publiées sur Instagram par un ami de la famille (à voir dans le diaporama).

Sur la première image, Yannick Noah est assis sur une chaise dans un jardin et observe des enfants jouer sur un trampoline. Joakim Noah se tient tout près. La deuxième montre Cecilia Rhode faisant la grimace derrière son petit-fils Nohea, craquant avec ses dreadlocks blondes. Sur la dernière, Yelena Noah sourit devant ce joyeux spectacle, vêtue d'une jolie robe jaune.