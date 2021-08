Yannick Noah : Papi aux anges avec la craquante Leia, fille de Joakim Noah

Leia, elle, est la fille aînée de Joakim Noah. Elle serait née de la relation de Joakim Noah avec Isabelle Cutrim, une information que l'ancienne star de NBA à la retraite n'a jamais évoquée. Depuis leur rupture, le Français a retrouvé l'amour dans les bras d'un autre mannequin brésilien, l'ange de Victoria's Secret Lais Ribeiro, qu'il a demandé en mariage en septembre 2019. Entre temps, Joakim aurait eu un autre enfant, un garçon au prénom encore secret et dont il a révélé l'existence le 1er novembre 2019.

Avant de s'envoler pour Hawaï, Yannick Noah a passé plusieurs mois au Cameroun. Il est rentré en France début juillet pour assister à la fête d'anniversaire de son fils Joalukas, qui a eu 17 ans. "Pour @joalukasnoah tout le monde fait Yeah Yeah !!! Joyeux anniversaire mon fils chéri !! 17 ans !!!!!!!! You are the best. Je t'aime !!!", lui a écrit Yannick pour l'occasion. Sa compagne Isabelle Camus, maman de l'adolescent, était naturellement présente.

4 enfants (Joakim, Yelena, Jenaye et Joalukas) et trois petits-enfants : Yannick Noah est un patriarche comblé ! La famille pourrait-elle s'agrandir davantage à l'avenir ? Son fils aîné Joakim est le plus à même de donner naissance à un nouveau Noah, avec sa fiancée Lais Ribeiro, déjà maman d'un garçon de 12 ans.