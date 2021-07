Yannick Noah et sa femme Isabelle Camus : retrouvailles pour leur fils Joalukas et grosse fiesta !

Le jour des 17 ans de son fils, le 10 juin dernier, Yannick Noah n'avait pas manqué de lui adresser une touchante déclaration sur sa page Instagram. "Pour @joalukasnoah tout le monde fait Yeah Yeah !!! Joyeux anniversaire mon fils chéri !! 17 ans !!!!!!!! You are the best. Je t'aime !!!", avait écrit l'ancien champion de tennis en légende de plusieurs photos.