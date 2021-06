Stella Belmondo et Joalukas Noah dans les bras l'un de l'autre : les deux "amis" toujours aussi proches

Stella Belmondo n'est pas la seule à avoir célébré l'anniversaire de Joalukas sur les réseaux sociaux. Son célèbre papa Yannick Noah a lui aussi partagé quelques photos souvenirs sur Instagram, en les accompagnant d'un tendre message : "Pour @joalukasnoah tout le monde fait Yeah Yeah !!! Joyeux anniversaire mon fils chéri !! 17 ans !!!!!!!! You are the best. Je t'aime !!!" La mère du birthday boy, Isabelle Camus, a elle aussi ressorti des photos d'enfance le temps d'une Story : "17 ans !!!! Happy birthday mon ange. Je t'aime ma vie. Mon fils, mon soleil. Je t'aime jusqu'à l'infini."