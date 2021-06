Yannick Noah, papa aux anges : rare photo de ses quatre enfants, pour une occasion spéciale

Avec une aussi grande famille, les occasions de faire la fête sont plutôt nombreuses. L'ancien tennisman Yannick Noah, 61 ans, est le père de Joakim (né en 1985), Yéléna (née en 1987), Eleejah (née en 1996), Jenaye (née en 1997) et Joalukas (né en 2004). Des enfants issus de trois relations différentes et qui vivent un peu partout dans le monde. Si l'ex-sportif et chanteur reste très proche de ses enfants, avec qui il n'hésite pas à partir en vacances ou à passer de longs mois au Cameroun, il lui est difficile de tous les voir en même temps. Tout juste revenu en France, comme il l'a fait savoir sur son compte Instagram, le chanteur va pouvoir fêter comme il se doit l'anniversaire de son petit dernier !

En effet, c'est ce jeudi 10 juin que Joalukas célèbre son anniversaire et fête donc ses 17 ans. Pour l'occasion, même éloigné de ses frères et soeurs, le jeune homme, qui a récemment partagé de beaux moments avec son père, a pu compter sur l'amour des siens à travers les réseaux sociaux. Sa soeur Eleejah vient de partager une belle photo de famille sur son compte Instagram et le cliché est plutôt rare puisqu'on peut y apercevoir quatre des enfants de Yannick Noah. Probablement prise lors de vacances en famille, la photo réunit Jenaye, Joakim, Joalukas et Eleejah. Cette dernière a écrit par dessus "Happy birthday Juan Lucas I love you", avec des petits coeurs roses.

Une tendre attention rapidement reprise par Joakim, qui a reposté la publication dans sa story en y ajoutant quelques mots tendres : "Happy birthday Jean Luc, tu me manques mon frère". Au-delà de la touchante attention, il semblerait que le prénom de Joalukas soit devenu une blague entre frères et soeurs qui n'hésitent pas à le mettre à la sauce française et espagnole !