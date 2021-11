Yannick Noah explique (enfin) pourquoi il a quitté la France avec sa famille

Yannick Noah est dans le coeur des Français depuis des décennies. Sa victoire à Roland-Garros en 1983 restera à jamais gravée dans les mémoires et il est encore aujourd'hui le seul joueur français à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem de l'ère Open en simple messieurs. Une place qu'il a confortée après sa brillante carrière en devenant un chanteur à succès, auteur de nombreux tubes comme Saga Africa ou Les Lionnes. Mais à côté de cette vie professionnelle brillante, la star de 61 ans n'a pas oublié de construire une belle et grande famille. Père de cinq enfants, il voyage un peu partout sur la planète pour être avec eux.

C'est d'ailleurs lui qui les a initié à ce goût du voyage et de l'aventure très jeunes, comme il l'a confié dans le documentaire diffusé dimanche 21 novembre sur Canal+, Papa. D'un premier mariage avec l'ancien mannequin Cecilia Rodhe, il a deux enfants, Joakim (en 1985) et Yéléna (en 1987). Alors au sommet de sa gloire, la période va s'avérer compliquée pour ses enfants et la célébrité va le pousser à prendre une grande décision. "C'est lourd parce que le regard des gens est pesant. Plus j'étais populaire, plus c'était dur pour mes enfants", se remémore Yannick Noah.

On a parlé avec sa maman et on a dit 'Allez, on part à New York'. Parce qu'en France, c'est très lourd

Le chanteur décide alors de quitter la France avec sa famille, la situation devenant difficilement vivable, notamment pour son fils Joakim. Lassé d'entendre "ton papa, ton papa, ton papa..." dès qu'il se présentait, l'ancien basketteur de renom se souvient être passé par une période difficile. "Quand j'étais petit, j'avais envie qu'il perde, des fois. Parce que j'avais envie de rentrer à la maison. Parce que, papa, il fallait le partager avec beaucoup de gens", confie Joakim. Devant la détresse de son fils, Yannick Noah ne tergiverse pas longtemps. "Quand on a senti ça, on est tout de suite partis de France. On a parlé avec sa maman et on a dit 'Allez, on part à New York'. Parce qu'en France, c'est très lourd", précise-t-il dans le documentaire.

Une situation devenue trop pesante et une décision salutaire pour Joakim, qui a pu s'épanouir à New-York. En faisant ses gammes sur les terrains de basket américain, il a pu accomplir son rêve et devenir un sportif de très haut niveau, au même titre que son père.