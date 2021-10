Yannick Noah et sa première femme Cecilia Rodhe : photo de leurs retrouvailles

Yannick Noah est un véritable globe-trotteur. L'ancien champion de tennis parcourt le monde entier pour différents évènements ou bien pour voir ses cinq enfants, éparpillés un peu partout sur la planète. Avec une telle tribu, le chanteur de 61 ans n'a pas beaucoup de répit et après être venu en France ces dernières semaines, il est reparti il y a quelques jours en direction des États-Unis pour y retrouver son fils Joakim, qui y vit depuis de nombreuses années.

Après une incroyable carrière en NBA, le compagnon de Lais Ribeiro a reçu les honneurs de la franchise de basket pour laquelle il a joué la majorité de sa carrière, les Chicago Bulls. Nommé ambassadeur de son équipe, Joakim a eu le droit à un très bel hommage organisé par son ancienne équipe. Pour l'occasion, de nombreux anciens coéquipiers du pivot étaient présents du côté de Chicago pour célébrer ce bel accomplissement. En plus de ses anciens partenaires, le géant avait demandé à ses parents d'être présents pour participer à la fête et les deux ont répondu présents. Comme on peut le voir sur une publication Instagram postée par la fondation Noah's Arc, Yannick Noah a pu retrouver sa première femme, Cecilia Rodhe pour cette belle soirée.

Sur la photo, on peut les voir souriants aux côtés de leur fils. Des retrouvailles qui semblent s'être très bien passées si l'on s'en tient aux grands sourires de chacun. Pourtant, cela fait des années que ces deux-là ne sont plus ensemble, mais ils ont eu deux enfants : Joakim (né en 1985) et Yélena (née en 1987). Après leur rencontre, Yannick Noah tombe rapidement amoureux de Cécilia, un mannequin de l'agence Elite et ancienne Miss Suède en 1978. Malgré leur divorce, ils gardent de bons rapports comme le prouve la belle complicité qu'ils ont sur la photo diffusée sur Instagram.