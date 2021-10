Diaporama Yannick Noah et sa première femme Cecilia Rodhe : photo de leurs retrouvailles

Yannick Noah et sa première femme Cecilia Rodhe : photo de leurs retrouvailles

Archives - Yannick Noah et Cecilia Rodhe.

Archives - Cecilia Rodhe et Isabelle Camus.

Yannick Noah et Soprano lors du défilé de la collection Olympique de l'équipementier "Le Coq Sportif" à Romilly-sur-Seine, France, le 4 octobre 2021. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

Lais Ribeiro et son fiancé Joaquim Noah arrive à la soirée "Revolve Party" lors de la New York Fashion Week (NYFW), le 9 septembre 2021.

Archives - Yannick Noah, Heather Stewart Whyte et Cecilia Rodhe.

Archives - Yannick Noah, Cecilia Rodhe et Serge Gainsbourg.

Yannick Noah et son fils Joalukas - People en tribunes du match de football en ligue 1 Uber Eats : Le PSG (Paris Saint-Germain) remporte la victoire 2-1 contre Lyon au Parc des Princes à Paris le 19 septembre 2021.

Exclusif - Yannick Noah, parrain de la 3ème édition du Psychodon - 3ème édition de l'émission "Psychodon, Unis face aux maladies psychiques" à l'Olympia à Paris et diffusée sur C8 le 6 octobre 2020. Le Psychodon s'est donné pour missions d'informer, de sensibiliser et de mobiliser sur les maladies psychiques autour de trois grands axes : la recherche, l'accompagnement des personnes touchées par ces maladies et de leur proches, le développement d'actions de prévention sur les territoires. Les dons collectés à l'occasion de ces évènements permettent notamment de soutenir des projets accompagnés par le programme Maladies psychiques de la Fondation de France. Douze millions de personnes sont concernées par les maladies psychiques en France : schizophrénie, troubles bipolaires, dépressions chroniques... Mais cet enjeu de santé publique majeur demeure largement tabou. Il y subsiste également de nombreux préjugés : par exemple, 2 Français sur 5 associent les maladies mentales à la folie. © Pierre Perusseau / Bestimage