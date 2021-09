Joakim Noah et Lais Ribeiro : fiancés stylés à la Fashion Week, aux côtés de Megan Fox

Le Brésil, le Rwanda, le Cameroun, l'Égypte, Hawaï et enfin l'Équateur : ces derniers mois, Joakim Noah et Lais Ribeiro ont enchaîné les voyages ! Ils ont posé leurs valises à New York, où se déroule une nouvelle Fashion Week. De sortie jeudi soir, les fiancés ont fait leur rentrée mondaine en compagnie de Megan Fox et des soeurs Hilton.

Privée de Fashion Week à cause de la pandémie de Covid-19 et des restrictions sanitaires, la ville de New York en retrouve la ferveur cette semaine. Joakim Noah et Lais Ribeiro y ont fait une rare apparition officielle à deux. Jeudi 9 septembre 2021, les futurs mariés ont assisté à l'ouverture de la Revolve Gallery, boutique éphémère ouverte sur deux jours (10 et 11 septembre 2021) du site Revolve.

Arrivés à bord d'un Sprinter noir, Joakim et Lais ont immédiatement provoqué un mouvement de foule. Les photographes présents se sont également jetés sur Megan Fox, les mannequins Irina Shayk et Emily Ratajkowski, ainsi que les soeurs Paris et Nicky Hilton, autres invitées de marque de l'événement.