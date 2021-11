Amélie Mauresmo : Avec ses enfants, un séjour de rêve au Cameroun

Alors que la crise sanitaire s'est amoindrie, permettant de faciliter les voyages, Amélie Mauresmo a sauté sur l'occasion pour faire un peu de tourisme avec ses enfants. L'ex-sportive au très beau palmarès, aujourd'hui âgée de 42 ans, a ainsi opté pour un pays qu'elle ne connaissait pas jusqu'ici : le Cameroun.

Fin novembre, Amélie Mauresmo a donc vendu la mèche sur Instagram de sa destination de vacances. "Découverte du Cameroun et reconversion coiffure avec le brother @yannicknoah. Que du bonheur !!! #love #friends #family #life #lucky #happykids", écrivait-elle alors sur son compte, en légende d'un petit diapo sur lequel on pouvait la voir sur une plage, devant un sublime coucher de soleil... ciseaux dans les mains sur les cheveux de Yannick Noah !

Sur les photos que l'ancienne star des courts a posté on pouvait aussi voir ses enfants adorés Aaron (6 ans) et Ayla (4 ans) - qui ont fait une nouvelle rentrée scolaire sous les yeux émus de leur maman en septembre dernier - les pieds dans le sable ou découvrant des animaux sauvages comme des singes, l'un d'entre eux finissant même sur la tête de la jeune fille, hilare. Sur des photos plus récentes, Amélie Mauresmo a aussi montré les coulisses d'une promenade dans la brousse, dans des tenues légères. Il faut dire qu'il fait jusqu'à 30 degrés l'après-midi en ce moment. On est loin des températures automnales de la France !

Amélie Mauresmo, qui avait été une des premières joueuses de tennis à faire son coming out, aime faire découvrir à ses enfants de chouettes paysages. Après un premier confinement privilégié à leurs côtés en mars 2020 pour cause de pandémie de coronavirus, ils ont par la suite passé du temps à la montagne ou à la mer. Loin de la France, la petit famille savoure une escapade qui laissera des souvenirs impérissables. Aaron et Ayla ont aussi déjà eu la chance de partir à Dubaï ou New York. Quelle sera leur prochaine destination ?