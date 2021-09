Amélie Mauresmo maman fière : photo de ses enfants pour la rentrée des classes

Et voilà, les vacances sont terminées ! Des millions d'écoliers sont de retour sur les bancs de l'école ce jeudi 2 septembre 2021. Parmi eux : Aaron et Ayla, les enfants de l'ex-joueuse de tennis Amélie Mauresmo. Celle-ci n'a pas résisté à partager sa joie de maman sur Instagram.

Sur son compte, l'ancienne gagnante du tournoi de Wimbledon a donc dévoilé une photo de ses deux enfants, cartables sur le dos - en forme de fusée pour lui, de hibou pour elle - et, en légende, elle écrit : "Et voilà ! C'est parti pour une année scolaire en plus ! Bonne rentrée à tous." A 42 ans, ce n'est pas la première fois qu'Amélie Mauresmo vit la rentrée des classes puisque son fils est aujourd'hui âgé de 6 ans. Il entre donc, en toute logique, en classe de CP. Quant à Ayla, elle est de son côté âgée de 4 ans et est donc en maternelle. Des enfants qui sont désormais habitués à écouter sagement leurs instituteurs et n'ont sans doute pas offert de crises de larmes à leur célèbre maman au moment des adieux du matin.

Amélie Mauresmo a largement profité de ses enfants pendant les vacances scolaires puisque l'ancienne adepte de petite balle jaune a voyagé avec eux au soleil. Sur Instagram, elle avait ainsi dévoilé quelques jolies photos de son escapade en famille, à la mer, sur un bateau. Le clan a navigué sur les eaux bleues mais a aussi admiré les étoiles sur la terre ferme. La petite famille avait notamment commencé son été par un séjour au Pays Basque, s'offrant des virées à vélo.