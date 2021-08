Amélie Mauresmo, maman émue : elle pose avec son fils Aaron pour ses 6 ans

Après un parcours riche de titres et de succès, Amélie Mauresmo a parfaitement su gérer son après-carrière. L'ancienne championne qui a remporté deux tournois du Grand Chelem à Londres et en Australie est rapidement devenue entraîneur. Avec succès puisqu'elle a coaché des champions comme Andy Murray et Lucas Pouille. Elle est également devenue consultante, pour France Télévisions dans un premier temps, puis pour la plateforme Amazon Prime pour ce Roland Garros très agité cette année.

Retraitée depuis 2009, Amélie Mauresmo a beaucoup fait parler d'elle durant sa carrière en ayant le courage de devenir une des premières femmes à dévoiler publiquement son homosexualité en 1999. Depuis les choses ont évolué et l'ancienne sportive de 42 ans a construit une belle vie de famille. Elle a eu deux enfants, un petit garçon, Aaron, né en août 2015, et une fille, Ayla, née en avril 2017. Et l'heureuse maman a profité de la journée d'hier pour célébrer l'anniversaire de son fils.

Une belle photo pour célébrer Aaron

Dans une belle publication postée lundi 16 août, Amélie Mauresmo a tenu à souligner l'anniversaire de son fils. "Petit homme devient grand... 6 ans", écrit-elle visiblement émue, en y ajoutant un petit coeur noir et les hashtags #aaron #myboy. Une très jolie photo vient accompagner le message sur laquelle on peut voir l'ancienne sportive professionnelle enlacer son fils à bord d'un bateau en pleine mer. Une publication qui a beaucoup plu aux internautes puisqu'elle comptabilise plus de 3 000 likes.