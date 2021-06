Amélie Mauresmo se replonge dans son coming-out, il y a 22 ans : "Vous faites écho en moi"

Chaque année, de plus en plus de sportifs décident de publiquement assumer leur homosexualité et ce, dans des domaines très variés. Samedi 19 juin 2021, Canal + proposait le documentaire Faut qu'on parle, qui offrait à six sportifs l'occasion de faire leur coming out. Amélie Mauresmo, une des rares personnalités du sport français à en avoir fait de même il y a plusieurs années, a réagi.

Sur son compte Instagram, l'ex-numéro 1 mondiale a commenté la diffusion du documentaire qu'elle vient visiblement de regarder. "Amandine, Astrid, Céline, Jérémy, Kevin et Jérémy, vos mots sont poignants, votre force est grande et votre courage immense ! Quelle émotion en regardant hier soir ce documentaire plein de pudeur... Vous avez fait écho en moi. Je me replonge 22 ans en arrière et je vous imagine peut-être un peu bousculés ou parfois perdus mais certainement tellement libérés, soulagés et libres ! Vous pouvez être fiers de vous ! Moi je le suis pour vous en tout cas et j'ai envie de vous dire que la suite est belle ! Mais ça, vous le savez déjà. Bravo et Merci", a écrit Amélie Mauresmo.

L'ancienne joueuse de tennis, reconvertie tour à tour en coach ou en commentatrice, aujourd'hui âgée de 41 ans, a ajouté : "Bravo aux journalistes Arnaud et Lyes également d'avoir eu la bienveillance nécessaire à ces prises de parole... Enfin je vous dis un gros M.... pour la suite de vos carrières #fautquonparle"