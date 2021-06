Carl Nassib gay : le joueur de NFL fait son coming out, et marque l'Histoire de sa discipline !

Carl Nassib, joueur de football américain actuellement dans l'équipe des Raiders de Las Vegas - laquelle a remporté trois Super Bowl au cours de son histoire -, a fait son coming out lundi 21 juin 2021. Si cela devient de plus en plus fréquent dans le monde du sport, cette démarche reste unique : il est le premier joueur professionnel de la NFL à le faire en étant toujours en activité et pas à la retraite.

C'est donc en plein mois des Fiertés - période également choisie par six sportifs français pour faire leur coming out - que Carl Nassib a choisi de prendre la parole pour publiquement dévoiler son homosexualité. "Je voulais simplement prendre un instant pour dire que je suis gay. Cela faisait déjà un moment que je pensais à faire ceci mais je me sens enfin suffisamment à l'aise pour m'ôter ce poids des épaules", a-t-il dit dans une vidéo publiée sur Instagram et likée presque 400 000 fois. L'ailier défensif de 28 ans ajoute : "Je suis une personne plutôt attachée à sa vie privée donc j'espère que vous comprenez que je ne fais pas ça pour attirer l'attention. Je crois simplement que la représentation et la visibilité de la communauté LGBTQ sont tellement importantes. D'ailleurs, j'espère qu'un jour les vidéos comme celle-ci et tout le processus de coming out ne seront plus nécessaires, mais d'ici là, je ferai de mon mieux pour développer une culture de tolérance et de compassion."

Carl Nassib, qui a aussi annoncé faire un très généreux don de 100 000 dollars à l'association The Trevor Project, est donc le premier joueur en activité d'une équipe de la ligue professionnelle de football américain à faire son coming out. En 2014, le jeune sportif Michael Sam en avait fait de même mais il était alors en championnat universitaire. Il avait été recruté par l'équipe St. Louis Rams, l'écurie NFL de Los Angeles, puis libéré de son contrat après avoir joué quelques matchs de pré-saison et n'a jamais participé à des matchs de saison régulière en NFL...