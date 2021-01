Marco Lehmann : Le basketteur fait son coming out après "10 ans dans le mensonge"

Petit à petit, le monde du sport se décoince pour faire de la visibilité à ses athlètes LGBT, trop souvent "dans le placard" par peur du rejet ou d'une carrière brisée. Marco Lehmann, joueur suisse de basket, a pris la parole pour publiquement évoquer son homosexualité. Il fait le point sur ce qui l'a poussé à parler tardivement.

C'est dans une vidéo pour FIBA publiée le 15 janvier 2021 que l'international de 3×3 - le premier athlète suisse à faire son coming out dans un sport collectif professionnel - a librement parlé de sa sexualité. Marco Lehmann voulait mettre fin à cette démarche, louable certes, mais toujours trop tardive qui consiste à en parler au moment de prendre sa retraite sportive. "Je n'en pouvais plus de mener une double vie. Cela faisait 10 ans que je vivais dans le mensonge. J'en étais arrivé à un tel point que soit je prenais la parole, soit je mettais un terme à ma carrière. Ma passion pour le jeu était trop forte pour tout plaquer comme ça. Le temps est venu de profiter de la suite de ma carrière sans avoir à cacher ma vraie personnalité. J'espère aider d'autres athlètes gays en Suisse et dans le monde. Cela ne change rien si après une grande victoire, un joueur embrasse sa copine ou son copain", a-t-il déclaré, comme le rapporte le site spécialisé Basket Europe.

D'ailleurs, Marco Lehmann se réjouit de savoir qu'il pourra désormais fêter comme il se doit chaque victoire avec celui qui partage sa vie. Auparavant, il faisait en sorte de cloisonner les choses. "Chaque semaine, le même rituel : mon petit-ami m'amenait à l'aéroport et dès le moment où je passais le contrôle de sécurité, l'homosexuel heureux en couple redevenait un athlète professionnel dépourvu d'émotion, qui ne voulait pas parler de sa vie privée", a-t-il relaté comme le souligne Têtu.