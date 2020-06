Thomas Beattie : Le footballeur anglais fait son coming out

Dans le catch, le patinage, la natation ou encore le football américain, nombreux sont les sportifs à avoir brisé le silence concernant leur sexualité et leur appartenance à la communauté LGBT+. C'est au tour de Thomas Beattie, joueur pro de foot, de faire son coming out.

En ce mois de juin, qualifié de Pride Month en raison des nombreuses marches des fiertés qui se tiennent généralement à ce moment-là partout dans le monde, Thomas Beattie s'est exprimé auprès de ESPN. L'ancien joueur professionnel de 33 ans, né à Goole au Royaume-Uni, est revenu sur ses années dans le foot comme milieu de terrain et la manière dont il gérait son homosexualité. "Je suis généralement hyper sociable, mais j'étais devenu asocial pour éviter des situations qui m'auraient trop exposé. (...) Je m'allongeais au lit et je regardais le plafond, me sentant comme le mec le plus triste du monde. Les larmes me montaient aux yeux, un flot d'émotions me submergeait et me paralysait. Mon corps en brûlait, mes bras me picotaient et mon coeur battait fort. Je priais pour que tout s'arrête et disparaisse. Mais au fond de moi, je priais pour la mauvaise chose", a-t-il confié.

Se sentant désormais bien dans sa tête et dans ses chaussures, Thomas Beattie a décide de s'assumer pleinement. Le beau gosse, qui joue désormais les mannequins et s'est lancé dans les affaires en Asie, a ajouté : "Mon nom est Thomas Beattie. Je suis un frère, un fils, un ami, un ancien joueur de football professionnel, un entrepreneur et un gars agaçant qui a l'esprit de compétition. Je suis beaucoup de choses et l'une d'elles est que je suis gay." Il regrette toutefois d'avoir attendu avant de revendiquer son homosexualité, mais, malheureusement, il l'a fait tardivement afin de préserver sa carrière, car, selon lui, "être gay et avoir une carrière dans le football n'a jamais vraiment été une option". Le monde du foot pense encore qu'un coéquipier gay "perturbe l'environnement de l'équipe" et cette homophobie se ressent jusque dans les vestiaires.

Lucide, Thomas Beattie souligne qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire dans le sport et surtout le foot avant que cela soit accepté, alors que d'autres domaines sont moins touchés par cette homophobie. "Ce n'est pas la même dans d'autres industries. Dans le monde de la musique, tout le monde aime Freddie Mercury et Elton John. Au cinéma, c'est accepté. Tim Cook, le patron d'Apple, est gay et c'est aussi OK", a-t-il ajouté.