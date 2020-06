Pablo Alboran gay : le séduisant chanteur fait son coming out

Le timing ne pouvait être choisi avec meilleur soin. Le très beau chanteur espagnol Pablo Alboran, âgé de 31 ans, a pris la parole sur son compte Instagram pour se revendiquer homosexuel en plein pride month. L'artiste originaire de Malaga veut partager un message de respect et d'amour.

Pablo Alboran a donc déclaré être gay, comme le rapportent nos confrères de Purecharts. "Je crois qu'on oublie souvent que l'amour est ce qui nous unit, nous rend plus forts et fait de nous de meilleures personnes. Aujourd'hui, avec cet amour, je ressens le besoin de vous dire quelque chose de très personnel (...) Je suis homosexuel et tout va bien. La vie continue, rien ne va changer, mais je vais pouvoir être un peu plus heureux que je ne le suis déjà", a-t-il ainsi clamé pour ses 5,5 millions d'abonnés. Pour le jeune artiste, il était visiblement temps de mettre fin à des années de rumeurs - une situation qui n'est pas sans rappeler celle vécue à l'époque par Ricky Martin - et a ajouté : "Beaucoup de gens le suspectaient, le savaient ou s'en foutaient."

Pablo Alboran est assez peu connu en France même si on a pu le découvrir en duo avec Damien Sargue sur le disque Latin Lovers. Les deux hommes reprenaient le titre Solamente tú, énorme tube du bel Espagnol. Pablo partage aussi le duo Tabu avec Ava Max. "Il est même devenu l'artiste ayant vendu le plus d'albums en Espagne durant deux années consécutives, en 2011 et 2012. Aujourd'hui, il cumule trente disques de platine en Espagne, où il a passé pas moins de 60 semaines en tête des ventes, et compte 11 nominations aux Latin Grammy Awards", précise Purecharts.

Le chanteur a pris la parole afin de servir de modèle à de jeunes LGBT+ encore apeurés à l'idée de faire leur coming out. "J'espère que je pourrais rendre le chemin de quelqu'un plus facile grâce à ce message (...) Je veux être cohérent, consistant, honnête avec moi-même à 100%", a-t-il ajouté.