Guillaume Cizeron : Le patineur médaillé olympique fait son coming out

C'est peut-être un détail pour vous mais pour lui ça veut dire beaucoup : le 17 mai, lors de la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, le patineur Guillaume Cizeron a fait son coming out. Le sportif de seulement 25 ans a annoncé être gay et en couple. Il a expliqué le sens de sa démarche.

Tout est parti d'une tendre photo postée sur son compte Instagram suivi par 84 000 abonnés, sur laquelle on peut le voir au lit avec un beau brun barbu. "Célébrons l'amour. #internationaldayagainsthomophobia", a-t-il sobrement commenté en légende. Jusque là, Guillaume Cizeron s'était bien gardé de lever le voile sur sa vie privée. Interrogé dans la foulée par le magazine Têtu, il a fait quelques confidences. "Je ne me considérerais pas comme dans le placard avant de poster cette publication. Donc je ne considère pas vraiment ça comme un coming out (...) J'ai quand même hésité un peu avant de publier. Parce que je n'ai pas pour habitude de dévoiler des choses vraiment intimes", a-t-il d'abord expliqué.

Guillaume Cizeron a ensuite expliqué ce qui l'a finalement poussé à poster cette jolie photo. "J'ai eu envie de partager ça de manière publique parce que c'était la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Je me suis dit qu'en vivant à Montréal, une des villes où on se sent le plus libre en tant que personne de la communauté LGBT, on a tendance à oublier à quel point ce n'est pas le cas partout au Canada et dans d'autres pays, même en France. Donc s'exposer sert la cause", a-t-il raconté. Le jeune homme craint toutefois d'être désormais connu comme "le patineur gay" alors qu'il voudrait surtout être "le patineur médaillé", mettant en avant les sportifs LGBT qui ne seraient selon lui désormais connus que pour ça. Une référence à l'ancien champion des bassins Ian Thorpe ?

Quoi qu'il en soit, le partenaire de glace de Gabriella Papadakis souhaite tout de même "s'investir plus dans cette cause là dans le futur" sans avoir "rien de très précis" en tête pour le moment. Il se verrait bien porte-parole d'une association et c'est tout à son honneur. Pour l'heure, c'est dans le monde du sport qu'il écrit d'abord et avant tout son histoire. Son nom risque de rester longtemps puisqu'il affiche déjà un sacré palmarès : quatre fois champion du monde, médaillé d'argent au JO d'hiver, six fois champion de France...