Tom Brady remporte son 7e Super Bowl, Gisele Bündchen au comble de l'émotion

A 43 ans, Tom Brady devrait être à la retraite mais l'Américain était plus en forme que jamais dimanche 7 février 2021 pour le Super Bowl, avec les Tampa Bay Buccaneers (qui l'avait recruté il y a moins d'un an), et avec qui il a corrigé les Kansas City Chiefs (31-9). Tom Brady a remporté son septième titre, un véritable exploit. Sa femme, le sublime mannequin brésilien Gisele Bündchen et leurs deux enfants, Vivian (8 ans) et Benjamin (11 ans), ont tous assisté à ce grand moment de sport et d'émotion. John Edward Thomas, l'autre fils de Tom Brady (13 ans) qu'il a eu avec l'actrice Bridget Moynahan était également là.

Avant la rencontre, suivie par des millions de personnes dans le monde, et marquée par le show de The Weeknd à la mi-temps, Gisele Bündchen avait affiché son soutien à son mari sur Instagram, portant un tee-shirt des Buccaneers. Ses yeux se sont embués lorsque sa moitié a réalisé un nouvel exploit. Elle est allée le rejoindre sur la pelouse pour l'embrasser. Viviane et Benjamin ont également célébré cette belle et grande victoire avec leur papa, tout comme leur demi-frère John Edward Thomas.