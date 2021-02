The Weeknd au Super Bowl : il a dépensé une somme astronomique de sa poche !

Impossible de ne pas organiser l'évènement LE plus suivi aux Etats-Unis et ce même avec une crise sanitaire ayant fait 463 000 morts sur le sol américain. Alors, dimanche 7 février, le Super Bowl LV a eu lieu avec une jauge de spectateurs réduite à 25 000 au lieu de 65 000 au Raymond James Stadium de Tampa. C'est The Weeknd qui assurait le halftime show.

L'artiste canadien âgé de 30 ans, de son vrai nom Abel Tesfaye, avait vu les choses en grand pour ce concert généralement suivi par des millions d'Américains ; l'an dernier, les prestations de Shakira et Jennifer Lopez avaient captivé 102 millions de téléspectateurs. Comme le rapporte Billboard, il a ainsi versé pas moins de 7 millions de dollars de sa fortune personnelle pour s'offrir des décors grandioses et une équipe notamment composée d'une centaine de danseurs-choristes ! Comme l'avait expliqué The Weeknd au site musical, il comptait présenter "une expérience cinématographique" plus qu'un simple concert. D'ordinaire, le show d'une durée de 12 à 13 minutes, coûte environ 13 millions de dollars.

The Weeknd a démarré le spectacle dans un décor rappelant le clip de sa chanson Blinding Lights, avec faux immeubles, néons à gogo, et la voiture décapotable qu'il conduit dans le clip, suspendue en l'air. Le populaire chanteur boudé par les Grammy Awards a notamment chanté des passages de ses tubes comme Starboy, I Feel It Coming et Can't Feel My Face ainsi que quelques notes de la ballade Earned it. Vêtu de son habituelle veste rouge, cravate et chemise noire, The Weeknd a arpenté une scène géante, avant de se perdre dans un labyrinthe de néons, puis de descendre sur la pelouse pour le final. Sur le gazon, il était entouré de plus de cent danseurs habillés comme lui, recouverts de bandages sur le visage, lesquelles sont inspirées de l'univers de After Hours. Sa prestation s'est terminée, comme de coutume, par un feu d'artifices.