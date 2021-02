Super Bowl : L'entraîneur des Chiefs, sous amphétamines, provoque un grave accident de voiture

Un véritable drame s'est produit sur une autoroute de Kansas City le 4 février 2021. Le fils de l'entraîneur des Kansas City Chiefs, Britt Reid, lui aussi entraîneur, est impliqué dans un accident de voiture potentiellement mortel avec deux enfants selon JustJared.

Le terrible incident se serait produit peu après qu'une voiture en panne d'essence se soit garée sur le bas côté. Rapidement un automobiliste se serait également arrêté pour prêter main forte aux conducteurs bloqués sur la rampe d'accès. Soudain, le camion de Britt a heurté à une vitesse folle les deux véhicules stationnés. Deux enfants sont ont été blessés dans cet accident. Assis dans le même véhicule, un petit garçon de 5 ans installé sur le siège arrière aurait des "blessures potentiellement mortelles" tandis qu'un autre garçon âgé de quatre ans aurait subi d'importantes blessures mais "qui ne mettent pas sa vie en danger" selon la station locale 41 Action News.

L'équipe entraînée par Andy Reid a rapidement publié un communiqué à la suite de l'accident : "L'organisation a été informée d'un accident impliquant plusieurs véhicules et impliquant la compagnie de transport de ligne extérieure, Britt Reid. Nous sommes en train de recueillir des informations, et nous n'aurons pas d'autres commentaires pour le moment. Nos pensées et nos prières vont à toutes les personnes impliquées".

Interrogé par la police, Britt a avoué avoir consommé "deux ou trois" verres d'alcool et de l'Adderall, (un médicament à base d'amphétamines) avant de prendre le volant de son véhicule. Transféré à l'hôpital, il a également subi un test sanguin. Selon la chaîne de télévision locale KSHB, les policiers auraient senti "une odeur modérée d'alcool" provenant de Britt à leur arrivée sur les lieux du drame.

Pour rappel, Britt Reid a déjà été condamné à des peines de prison et 5 ans de probation pour diverses infractions. Par le passé, il avait notamment été coupable d'avoir pointé une arme sur un autre automobiliste. Accro au analgésiques depuis une blessure au niveau du dos, il a effectué une cure de désintoxication dans sa jeunesse. Son frère aîné, Garett, est mort d'une overdose accidentelle d'héroïne en 2012.