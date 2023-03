The Weeknd et Lily-Rose Depp : Leur sulfureuse série The Idol vivement critiquée, le duo répond cash

Après l'immense succès d'Euphoria, le réalisateur Sam Levinson revient avec la très attendue série The Idol produite par HBO.

Connue pour être une plateforme de streaming déconseillée au moins de 16 ans, HBO a reçu un succès fulgurant grâce à ses séries dramatiques telles Big Little Lies ou encore Euphoria. Sa prochaine série, The Idol qui sortira courant 2023, raconte l'histoire d'une jeune célébrité dépressive (Lily-Rose Depp ) qui souhaite récupérer son titre de pop star la plus sexy d'Amérique en se lançant dans une relation toxique avec un gourou célèbre hollywoodien (The Weeknd). Écrite par The Weeknd et le réalisateur Sam Levinson, The Idol marque également la dernière apparition télévisée d'Anne Heche, décédée le 11 août 2022. Mais ce nouveau projet qui fait tant parler avant sa sortie ne plaît pas à tout le monde.

Dans un article publié le 1er mars, Rolling Stone a qualifié la série comme étant de "la torture pornographique tordue". Dans ce même papier, le magazine explique également les méthodes démesurées employées par Sam Levinson lors du tournage. Un membre de la production raconte ainsi à Rolling Stone : "Ils sont devenus ce qu'ils voulaient critiquer dans la série." Un autre employé ajoute : "C'était comme n'importe quel fantasme de viol que n'importe quel homme toxique peut avoir. La protagoniste revient pour plus d'agressions parce que cela améliore ses performances."

Face à cet article, les protagonistes, Lily-Rose Depp et le chanteur The Weeknd ont réagi sur leur réseaux sociaux. Sur Twitter et Instagram, l'ex compagnon de Selena Gomez a publié un extrait de la série avec en légende : "Nous vous a-t-on contrarié ?", le tout en taguant le compte Instagram de Rolling Stone. Publication que la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp a également partagée sur sa story Instagram dans la nuit du 1er mars.