Mort d'Anne Heche (53 ans) : victime d'un accident de la route, l'actrice succombe à ses blessures

C'est une nouvelle qui tombe, subitement, bien trop tôt. Anne Heche est morte le vendredi 12 août 2022 à l'âge de 53 ans. Son décès a été rapporté par son amie Nancy Davis au site Showbiz411 et partagé par le Mail Online. Les médecins l'ont débranchée de l'assistance respiratoire qui la maintenait en vie le temps de voir ce qu'il était possible de faire avec ses organes.

Depuis plusieurs jours, le monde entier se faisait un sang d'encre pour la comédienne américaine. L'héroïne des films Donnie Brasco ou John Q a effectivement été victime d'un grave accident de la route, le vendredi 5 août, survenu sur la route de Los Angeles, dans le quartier de Mar Vista. Son véhicule, une Mini Cooper de couleur bleue s'est d'abord écrasé contre le garage d'un complexe d'appartements avant de finir carbonisé, un peu plus loin, dans une villa.

Une enquête a été ouverte pour savoir si elle avait consommé, ou non, de l'alcool ou des stupéfiants avant de monter au volant de sa voiture ; TMZ a rapporté que les experts ont trouvé de la cocaïne et du fentanyl dans son sang. Sauvée in extremis des flammes, l'actrice a été transportée à l'hôpital. Dans un état critique mais stable les premières heures durant lesquelles elle a été prise en charge, elle s'est finalement retrouvée plongée dans le coma, placée sous assistance respiratoire, à cause des blessures subies aux poumons qui l'empêchaient de respirer - selon les informations transmises par son porte-parole au magazine People. Les prières de son entourage, dont celles de ses fils Homer, 20 ans et Atlas, 13 ans, n'auront hélas pas suffit pour la ramener parmi nous.

Juste avant de monter à bord de sa Mini Coper, Anne Heche avait partagé une vidéo, via son podcast, sur laquelle on la voyait consommer du vin et de la vodka pour digérer la "mauvaise journée" qu'elle venait de passer. Ces images n'étant pas datées, rien ne permet pour l'heure de déterminer si elles précèdent l'accident. Anne Heche était apparue, pour la dernière fois au cinéma, dans le film The Vanished, de Peter Facinelli, en 2020. L'avenir lui avait, très tôt, ouvert les bras puisqu'elle avait été récompensée de nombreuses fois, notamment pour avoir joué dans la série Another World quand elle était jeune. Séparée de son époux Coley Laffoon depuis 2018, elle avait vécu une relation très médiatisée, dans les années 1990, avec la présentatrice Ellen DeGeneres...