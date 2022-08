Mort d'Anne Heche : hurlements, panique, corps déplacé... les images chocs de l'accident révélées

C'est une scène digne d'un film, mais les protagonistes comme les spectateurs auraient préféré s'en passer. Le vendredi 5 août 2022, la comédienne Anne Heche a été victime d'un accident de la route dans le quartier de Mar Vista, à Los Angeles. Son véhicule, une Mini Cooper de couleur bleue, s'est d'abord écrasé contre le garage d'un complexe d'appartements avant de finir brûlé, un peu plus loin, entre les quatre murs d'une villa. Alors que l'actrice a succombé à ses blessures, et que le monde du septième art pleure sa disparition, le site américain TMZ a récupéré quelques images cauchemardesques de la scène.

Sur ces quelques photographies et vidéos, les pompiers sont présents sur les lieux de l'accident, cherchant à comprendre ce qui s'est passé le 5 août dernier, se battant contre la fumée grisâtre qui tente de s'échapper. Le corps de l'actrice, 53 ans, est alors déplacé à l'aide d'un brancard. La maison qui a été emboutie par le véhicule d'Anne Heche, c'est celle de Lynne Mishele, qui a eu beaucoup de chance dans son malheur. Quelques minutes avant la collision, elle s'était dirigée vers une autre pièce de son domicile pour effectuer quelques travaux de routine et pour rejoindre ses deux chiots Bree et Rueban et sa tortue Marley. Contrairement à certaines parties du logement, celle dans laquelle elle se trouvait n'a pas immédiatement pris feu et ne s'est pas effondrée.

Si elle a survécu à cette mésaventure, Lynne Mishele souffre actuellement de blessures physiques et mentales. Elle a toutefois trouvé la force de prendre la parole pour assurer qu'elle était "dévastée" par la mort d'Anne Heche. Une cagnotte a été lancée, sur le site GoFundMe, pour l'aider à réparer les lourds dommages subis par son logis... et a déjà réunis près de 180 000 dollars, soit environ 177 000 euros. C'est un voisin qui avait appelé les secours le jour J, pour signaler l'accident, précisant qu'une voiture était rentrée "très rapidement" dans une maison située non loin de la sienne. Dans l'enregistrement sonore de cette conversation téléphonique, obtenu par TMZ, on peut entendre, en fond, des gens hurler de panique...