Mort d'Anne Heche : une jolie cagnotte lancée pour la femme ayant perdu sa maison après l'accident

Voilà maintenant quelques jours que l'actrice américaine Anne Heche est morte des suites d'un accident de voiture à Los Angeles. Alors qu'elle se trouvait à bord d'une Mini-Cooper bleue, l'actrice de 53 ans a percuté une maison de deux étages dans le quartier de Mar Vista provoquant ainsi "des dégâts structurels" et "un long incendie", ont indiqué les médias américains.

À l'intérieur de la maison se trouvait également une femme, Lynne Mishele, qui y vivait avec sa famille et ses deux chiots Bree et Rueban et sa tortue Marley. Sa maison a gravement été endommagée mais, fort heureusement, elle se trouvait dans une autre pièce au moment de l'accident.

Vendredi 12 août, Lynne Mishele est sortie de son silence sur Instagram. Elle a exprimé son chagrin suite à la mort de l'actrice. "La nouvelle du décès d'Anne Heche est dévastatrice. Sa famille, ses amis et ses enfants en particulier ont vraiment subi une grande perte et mon coeur bat pour eux. Toute cette situation est tragique et il n'y a vraiment pas de mots. J'envoie de l'amour à toutes les personnes impliquées", a-t-elle déclaré.

Plus de 160 000 dollars récoltés pour Lynne Mishele et sa famille

Pour soutenir la locataire de la maison, une cagnotte a été lancée par les propriétaires Jennifer Durand et Leslie Fingerhut sur le site GoFundMe. A ce jour, Lynne Mishele et sa famille ont déjà reçu 168 993 dollars de dons. Soit 165 000 euros. L'objectif de récolter un total de 100 000 dollars est largement dépassé ! Dans une vidéo publiée sur le site GoFundMe, la principale concernée a adressé ses sincères remerciements : "Salut tout le monde, c'est Lynne Mishele. Je voulais dire un énorme, énorme merci à toutes les personnes du monde entier pour tout l'amour, la compassion, la générosité et la gentillesse que les gens m'ont donné au cours de la semaine dernière. Ce fut évidemment la période la plus folle, la plus traumatisante et la plus déroutante mais merci merci du fond du coeur."

Grâce à cette somme, Lynne Mishele et sa famille vont pouvoir s'acheter une nouvelle maison même si le souvenir de l'accident et de la mort brutale d'Anne Heche leur restera sans doute hanté à vie.