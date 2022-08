Mort d'Anne Heche : l'actrice enterrée dans un lieu mythique, le lieu précis dévoilé

C'est la mauvaise nouvelle qui avait choqué le tout-Hollywood pendant l'été : alors qu'elle était au volant de sa Mini-Cooper, l'actrice Anne Heche avait été victime d'un violent accident qui l'avait gravement blessée, à tel point que son cerveau, trop endommagé, n'avait pas survécu. Maintenue en vie par des machines, elle avait été débranchée par sa famille, qui avait confirmé sa mort.

Mère de deux garçons de 20 et 13 ans, Homer et Atlas, nés de deux unions différentes mais très proches, l'actrice a ensuite été incinérée dans la plus grande discrétion entourée de ses proches, notamment de ses deux ex-maris. On ne sait pas si Ellen DeGeneres, dont elle a partagé la vie au début des années 2000 pendant trois ans était aussi de la partie. La présentatrice, touchée, est en effet peut-être venue rendre hommage à celle qu'elle a longtemps aimée et à qui elle avait rendu un joli hommage sur Twitter.

Mais aujourd'hui, on apprend que, selon le Daily Mail, les cendres ont été ensuite placées dans un caveau d'un cimetière particulier, celui d'Hollywood Forever Cemetery, qui accueille toutes les légendes du cinéma américain. La quinquagénaire, réputée pour son humour et ses yeux pétillants, repose donc aux côtés de Judy Garland, Cecil B. DeMille ou encore Mickey Rooney, dans l'un des endroits les plus visités de tout Los Angeles.

Une fin de vie difficile pour celle qui a eu une enfance très compliquée. Née dans une famille extrêmement conservatrice et religieuse, elle avait été abusée par son père, pasteur local et qui n'a jamais accepté son homosexualité. Mort du SIDA, il l'avait laissée orpheline en compagnie d'une mère homophobe, qui prétendait pouvoir "soigner" l'homosexualité par la prière et avec qui elle avait fini par couper les ponts.

Après sa mort, son fils ainé lui avait d'abord rendu hommage, avant que son second puis que son premier mari ne s'expriment également. Dans une vidéo sur son compte Instagram, celui-ci avait été très touchant, parlant d'une "femme courageuse, [qui] n'avait peur de rien, aimait tout le monde et n'avait jamais peur de nous dire ce qu'elle pensait et ce en quoi elle croyait" et lui avait promis qu'ils "se reverraient dans l'au-delà". "Jusque là, je m'occupe de notre fils, il ira bien", avait-il conclu.