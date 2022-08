Mort d'Anne Heche après un terrible accident : qui était sa très célèbre ex-compagne ?

Anne Heche est morte ce vendredi 12 août à l'âge de 53 ans. La comédienne n'a pas survécu aux nombreuses blessures causées par son terrible accident survenu dans un quartier de Los Angeles le 5 août dernier. Pour rappel, sa voiture, une Mini-Cooper bleue, avait foncé à toute vitesse dans un premier complexe. Malgré les interventions des habitants, Anne Heche avait repris le volant, écrasant un peu plus loin son véhicule contre une maison, choc dont la propriétaire du logement est sortie indemne. La voiture a directement pris feu, nécessitant l'intervention d'une soixantaine de pompiers pour éteindre les flammes et sortir la conductrice de l'habitacle.

Transportée dans un état critique vers l'hôpital le plus proche, Anne Heche semblait pouvoir s'en sortir avant que des examens ne révèlent de plus importantes conséquences. La star de 6 jours, 7 nuits, plongée dans le coma, souffrait de lésions aux poumons, de graves brûlures et d'une importante lésion cérébrale anoxique, ne lui laissant que peu de chance. Sous assistance respiratoire, la maman de Homer, 20 ans et Atlas, 13 ans a finalement été débranchée comme l'avait sous-entendu son porte-parole dans un communiqué. Il révélait qu'Anne Heche souhaitant faire don de ses organes, les médecins voulaient s'assurer qu'ils soient en bon état avant d'arrêter l'assistance médicale.

La disparition d'Anne Heche a choqué le monde du cinéma. Il faut dire que l'actrice n'était âgée que de 53 ans et avait fait les beaux jours du 7ème art américain. Les hommages se sont multipliés sur la toile après l'annonce de sa mort. Parmi eux, celui d'Ellen DeGeneres. Si Anne Heche a presque toujours partagé la vie des hommes, elle était en couple avec la célèbre animatrice pendant 3 ans, de 1997 à 2000.

Cette officialisation avait été source d'ennuis pour Anne Heche : "J'ai été en couple avec Ellen DeGeneres pendant trois ans et demi, et la stigmatisation autour de cette relation était si terrible que mon contrat de plusieurs millions de dollars a été rompu et que je n'ai plus jamais retravaillé pendant dix ans" avait-elle confié lors de sa participation à Dancing with the stars en 2020.