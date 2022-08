Anne Heche plongée dans le coma : sa célèbre ex-compagne s'exprime

La célèbre animatrice Ellen DeGeneres a décidé de s'exprimer suite à l'accident de son ex, l'actrice Anne Heche , victime d'un accident de voiture vendredi dernier. "Nous n'avons plus aucun contact donc je n'ai pas d'informations. Je ne souhaite à personne d'être d'avoir un accident", a-t-elle indiqué, de manière très sobre. Les deux femmes avaient vécu une belle histoire d'amour de 1997 à 2000.

Mais cette romance avait beaucoup handicapé Anne Heche dans son travail. "J'ai été en couple avec Ellen DeGeneres pendant trois ans et demi, et la stigmatisation autour de cette relation était si terrible que mon contrat de plusieurs millions de dollars a été rompu et que je n'ai plus jamais retravaillé pendant dix ans", avait-elle révélé lors de sa participation à Dancing With the stars (la version américaine de Danse avec les stars) en 2020.

Elle a une lésion pulmonaire importante

Pour rappel, l'actrice de 53 ans, célèbre pour ses rôles dans Six Jours, Sept Nuits ou Donnie Brasco, a été victime un terrible accident de voiture le 5 août dernier dans le quartier de Mar Vista à Los Angeles. À bord de sa Mini Cooper bleue, elle a percuté une maison située dans les alentours, provoquant ainsi un incendie qui lui a laissé de graves blessures. "Peu de temps après l'accident, Anne Heche a perdu connaissance, glissant dans le coma. Elle a une lésion pulmonaire importante nécessitant une ventilation mécanique et des brûlures nécessitant une intervention chirurgicale" a déclaré son porte-parole. "Sa famille et ses amis vous demandent de penser à elle et de prier pour elle - et de respecter son intimité durant cette période difficile" a-t-il ajouté.

Selon TMZ, la comédienne est visée par une enquête pour conduite en état d'ivresse. Des témoins l'auraient vu conduire de façon imprévisible et imprudente, percutant notamment une voiture ainsi qu'un garage avant l'accident. De son côté, la femme dont la maison a été détruite s'en est sortie indemne. Elle a eu "beaucoup de chance" de survivre sans blessures a révélé son voisin.