"J'étais certain qu'elle était morte" : Anne Heche coincée dans les flammes lors de son terrible accident

Pour rappel, l'actrice a percuté le garage d'un immeuble vers 11 heures vendredi matin avant de prendre la fuite. Les habitants du quartier s'étaient pourtant précipités pour l'aider, un homme lui ayant demandé de sortir de sa voiture. Pourtant, l'actrice n'a pas tenu compte de ses conseils, a redémarré le moteur et pris la fuite.

Elle a ensuite foncé dans une maison située à proximité, dans le bloc 1800 de South Walgrove Avenue, et s'y est encastrée sur plus de dix mètres. Quelques instants avant l'accident, elle aurait été photographiée avec une bouteille de vodka dans sa voiture. "La maison était pleine de fumée. C'était fou", a déclaré un témoin à NBC Los Angeles. La maison est désormais "inhabitable", a ajouté le porte-parole Brian Humphrey.

Des images aériennes ont montré que le feu avait laissé des cicatrices dans le dos de la jeune femme, dont le haut semblait avoir été déchiré par la chaleur.

Un voisin du quartier, David Manpearl, qui était sur les lieux s'est également exprimé. Il a déclaré : "Vers 10 h 50, j'ai entendu une voiture passer à toute vitesse et j'ai regardé par ma fenêtre où j'ai vu la voiture qui roulait à environ 90 miles à l'heure (145 km/h). En quelques secondes, j'ai entendu un grand fracas et j'ai couru dehors en tongs parce que je savais que quelqu'un était blessé et j'avais raison." Il poursuit : "Avant de m'approcher de la voiture, j'ai vu la résidente de la maison debout, pieds nus, dans les débris. Elle était en état de choc et m'a demandé frénétiquement de l'aider à sortir ses animaux de la maison. J'ai réussi à prendre les laisses de ses deux petits chiens et je l'ai escortée hors de la maison. Elle avait ses deux chiens avec elle et une tortue."

L'homme a expliqué comment il s'est ensuite rendu à la voiture pour aider la conductrice qui était coincée à l'intérieur entre l'airbag et le siège. Il a déclaré : "J'ai essayé de lui parler plusieurs fois en lui demandant si elle allait bien, mais elle ne répondait pas, alors j'ai dû me rapprocher. J'ai pu ouvrir la porte arrière de la voiture et me glisser à moitié à l'intérieur. Cette fois-ci, quand je lui ai demandé si elle allait bien, elle a dit non."

Pris lui aussi au piège des flammes, l'homme a été contraint de quitter les lieux. "J'ai essayé de lui parler à nouveau et j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de fumée et que les flammes étaient maintenant à ma droite et à ma gauche, alors je suis sorti rapidement de la voiture, a-t-il indiqué, "J'étais certain que la conductrice était morte. Qu'elle avait brûlé. Il a fallu au moins 30 minutes aux pompiers pour éteindre les flammes, extraire la voiture et la sortir de la voiture."

Heureusement, la propriétaire de la maison touchée, avec tous ses animaux de compagnie dont une tortue, n'ont pas été blessés.