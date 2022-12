Mort d'Anne Heche : les raisons de son décès dévoilées, révélations sur les traces de drogue retrouvées dans son corps

Un terrible incendie

Pour rappel, Anne Heche avait percuté une maison dans le quartier de Mar Vista à Los Angeles le 5 août dernier à bord de sa mini cooper bleue, "provoquant des dégâts structurels ainsi qu'un lourd incendie". Il avait alors fallu plus d'une heure à la soixantaine de soldats du feu mobilisés pour éteindre les flammes. Suite à cet accident de grande envergure, elle s'était rapidement retrouvée dans "un état critique extrême", comme le rapportait son porte-parole dans un communiqué publié sur le site Deadline juste après le drame.

"Peu de temps après l'accident, Anne Heche a perdu connaissance, glissant dans le coma. Elle a une lésion pulmonaire importante nécessitant une ventilation mécanique et des brûlures nécessitant une intervention chirurgicale... Sa famille et ses amis vous demandent de penser à elle et de prier pour elle - et de respecter son intimité durant cette période difficile", avait-il notamment déclaré.

Enfin, avant qu'elle ne décède de cet accident, Anne Heche était visée par une enquête de police pour conduite en état d'ivresse. Car outre sa consommation de drogue juste avant l'accident qui avait été confirmée après une prise de sang, on savait également qu'elle était alcoolisée. Car avant de monter à bord de son véhicule, elle avait partagé une vidéo, via son podcast, sur laquelle on la voyait consommer du vin et de la vodka pour digérer la "mauvaise journée" qu'elle venait de passer.