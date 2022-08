Anne Heche dans le coma : cocaïne, fentanyl... le résultat de sa prise de sang révélé !

Et non, Anne Heche, victime d'un accident de la route vendredi dernier, n'a pas conduit sous l'influence de l'alcool, comme beaucoup le pensaient, mais sous l'emprise de cocaïne, ont révélé certaines sources policières au site TMZ. Le Los Angeles Police Department a testé le sang prélevé après l'admission de l'actrice à l'hôpital, trouvant ainsi de la cocaïne, mais également du fentanyl : un analgésique opioïde très puissant.

Mais ce produit étant fréquemment utilisé dans les hôpitaux, "Ils doivent donc faire plus de tests et d'enquêtes pour déterminer si le fentanyl était dans son système au moment de l'accident" rapporte le média américain. Ce dernier mentionne également que l'ex-compagne d'Ellen DeGeneres est toujours dans un état critique. Pour rappel, elle a percuté une maison dans le quartier de Mar Vista à Los Angeles le 5 août dernier à bord de sa mini cooper bleue, "provoquant des dégâts structurels ainsi qu'un lourd incendie". Il a fallu plus d'une heure à la soixantaine de soldats du feu mobilisés pour éteindre les flammes.

"Dans un état critique extrême"

L'actrice s'est alors retrouvée dans "un état critique extrême", rapportait son porte-parole dans un communiqué publié sur le site de Deadline juste après le drame. "Peu de temps après l'accident, Anne Heche a perdu connaissance, glissant dans le coma. Elle a une lésion pulmonaire importante nécessitant une ventilation mécanique et des brûlures nécessitant une intervention chirurgicale... Sa famille et ses amis vous demandent de penser à elle et de prier pour elle - et de respecter son intimité durant cette période difficile" a-t-il ajouté.

De son côté, la femme qui a vu sa maison être détruite par cet accident s'en est sortie indemne. Elle a eu "beaucoup de chance" de survivre sans blessures a révélé son voisin. Enfin, Anne Heche était jusqu'ici visée par une enquête de police pour conduite en état d'ivresse. Mais c'était sans compter sur ces dernières révélations.