Anne Heche sous assistance respiratoire, son état de santé se dégrade

D'ordinaire très calme, le quartier de Mar Vista de Los Angeles a pris des allures de rallyes et de chaos. Le vendredi 5 août dernier, une mini Cooper bleue a déboulé à toute vitesse, vidéo à l'appui, sur la route principale. D'après plusieurs témoins, le véhicule se serait d'abord encastré dans un garage avant de finir complètement carbonisé dans une villa un peu plus loin. Au volant, une femme visiblement ivre : la comédienne Anne Heche. L'ex-compagne d'Ellen DeGeneres a été sauvée in extremis des flammes de l'incendie qui s'était emparé de sa voiture, lui provoquant malgré tout d'importantes brûlures.

Transportée à l'hôpital, Anne Heche était dans un état critique selon les médecins, mais stable. Cependant, les dernières nouvelles données par son porte-parole dans un communiqué transmis à People font craindre le pire. La violence du choc était telle qu'Anne Heche a de graves blessures aux poumons, l'empêchant de respirer correctement. Les équipes médicales ont donc pris la décision de l'intuber, nécessitant de plonger la comédienne dans le coma : "Elle présente une importante lésion au poumon et a dû être placée sous assistance respiratoire pour laquelle une intervention chirurgicale est obligatoire. Anne est plongée dans le coma et n'a pas regagné ses esprits depuis."

Les proches d'Anne Heche ne souhaitent qu'une chose : que l'actrice de 53 ans s'en sorte. En attendant une amélioration de son état de santé, une enquête a été ouverte sur une potentielle conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants. Des analyses seront pratiquées pour savoir si l'actrice avait consommé de l'alcool ou de la drogue avant de prendre le volant.

Pour rappel, Anne Heche avait publié quelques instants avant l'accident une vidéo sur son podcast, la montrant en pleine consommation de vin et de vodka après avoir passé "une mauvaise journée."