Anne Heche dans un état critique : vidéo de la vitesse folle de sa voiture avant l'accident

L'actrice Anne Heche a provoqué un énorme accident ce vendredi 5 août 2022 en roulant sous emprise de l'alcool à vive allure à bord de sa Mini Cooper. The Sun vient de dévoiler une vidéo montrant son véhicule déboulant à grande vitesse dans un quartier résidentiel de Los Angeles, juste avant le crash. L'Américaine de 53 ans, actuellement dans un état stable à l'hôpital, a été vue grâce à la caméra de surveillance d'une maison dans la banlieue de Mar Vista peu avant l'accident. Sa vitesse est estimée à ce moment à 90 miles par heure, soit 144 km/h, ce que ces nouvelles images confirment. La célèbre ex d'Ellen DeGeneres a ensuite foncé dans une propriété.

Un voisin, David Manpearl, a réussi à extraire Anne Heche de son automobile. Il s'était confié au Daily Mail : "J'ai entendu une voiture foncer et j'ai regardé par ma fenêtre. (...) Quelques secondes après, j'ai entendu un bruit énorme, j'ai couru en tongs parce que j'étais sûr que quelqu'un avait été blessé et, mon dieu, j'ai eu raison." Aucune autre victime n'a été déplorée après cet accident. L'habitante de la propriété endommagée, Lynne Mishele, se trouvait dans une autre partie de sa maison quand le crash a eu lieu et a donc miraculeusement échappé au pire. Avant d'entrer en collision avec cette maison, Anne Heche avait déjà foncé dans le parking d'une résidence d'appartements. Des habitants ont tenté de lui venir en aide, mais elle s'est enfuit en faisant marche arrière avec sa voiture endommagée, avant de s'encastrer dans une maison voisine, provoquant un incendie mobilisant une soixantaine de pompiers.

Quelques heures avant le drame, Anne Heche avait publié un épisode de son podcast Better Together durant lequel elle buvait vodka et vin, révélant après avoir passé "une très mauvaise journée". Son porte-parole avait affirmé au site TMZ que cette émission avait été enregistrée plusieurs jours avant l'accident. Il a également donné des nouvelles de l'héroïne de 6 jours, 7 nuits, Volcano et Donnie Brasco dans les colonne de The Hollywood Reporter : "Anne est actuellement dans un état stable. (...) Sa famille et ses amis demandent vos pensées et vos prières et le respect de sa vie privée pendant cette période difficile." Mère en 2002 d'Homer, né de son mariage avec Coley Laffoon, puis d'Atlas en 2009 avec son nouveau compagnon James Tupper dont elle s'est séparée en 2018, a reçu beaucoup de messages de soutiens comme de l'acteur Alec Baldwin, son partenaire dans le film La Jurée.