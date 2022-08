Mort d'Anne Heche à 53 ans : l'actrice débranchée de son respirateur artificiel, ses organes donnés...

Comme prévu, les médecins en charge de l'actrice Anne Heche, hospitalisée depuis le 5 août après un grave accident de voiture à Los Angeles, ont débranché le respirateur artificiel auquel elle était encore reliée. Sa mort a été annoncée et confirmée le 12 août.

Sa porte-parole Holly Baird a confirmé l'information, dimanche 14 août, au site américain People dans un bref communiqué : "Anne Heche a été paisiblement débranchée de son respirateur artificiel." Cet acte médical va permettre à sa famille de préparer les obsèques. Elle avait été officiellement déclarée morte deux jours plus tôt en vertu de la loi californienne car elle avait perdu toutes ses fonctions cérébrales mais son coeur était maintenu artificiellement afin de garder intact ses organes. "Cela a toujours été son choix de longue date que de donner ses organes", avait déclaré sa représentante. Ainsi, la OneLegacy Foundation a eu le temps de chercher de potentiels receveurs pour des dons d'organes. Selon People, une personne a pu en bénéficier mais son identité reste inconnue.

Anne Heche, notamment vue au cinéma dans les films Toy Boy, Donnie Brasco, 6 jours 7 nuits ou encore Volcano, avait passé six jours dans le coma après son grave accident de voiture. Pour rappel, l'ex-compagne de l'animatrice Ellen DeGeneres avait percuté une maison du quartier de Mar Vista - une généreuse cagnotte a été lancée pour la femme y vivant - avec sa voiture, "provoquant des dégâts structurels ainsi qu'un lourd incendie", selon les pompiers de Los Angeles. Après cet accident, la police avait ouvert une enquête et effectué des tests sanguins sur l'actrice. Si les résultats n'ont pas montré la présence d'alcool dans son sang, le site TMZ dévoilait de son côté que la star avait cependant été testée positive à la cocaïne et au fentanyl...

Anne Heche laisse derrière elle deux enfants dans le chagrin : Homer, né en 2002 et fruit de ses amours avec le caméraman Coleman Laffoon ainsi qu'Atlas, né en 2009 de sa relation avec l'acteur James Tupper.