Mort d'Anne Heche : son fils Homer, effondré, réagit au décès de l'actrice

C'est une épreuve d'une douleur absolue que vit Homer, le fils aîné de la comédienne Anne Heche : ce vendredi 12 août 2022, le jeune homme a perdu sa mère, morte après un violent accident de voiture et près d'une semaine de coma. Effondré, il a tenu à confirmer la nouvelle aux fans de l'actrice, publiant un magnifique message d'hommage dans un communiqué transmis au magazine américain People.

"Mon frère Atlas et moi avons perdu notre mère" a-t-il confirmé tout d'abord, associant son demi-frère Atlas, 13 ans, à son message. "Après six jours d'un ascenseur émotionnel incroyable, je suis aujourd'hui plongé dans une tristesse profonde et qui me laisse sans voix. J'espère que ma mère ne souffre plus et qu'elle commence à explorer ce que j'imagine comme une liberté éternelle".

Une période très difficile pour ce jeune garçon d'à peine 20 ans, qui a cependant reçu des dizaines de messages du monde entier et qui peut compter sur une famille unie. "Pendant ces six jours, des milliers d'amis, de membres de la famille et de fans nous ont témoigné leur amour. Je suis reconnaissant de cet amour, comme je le suis d'avoir à mes côtés mon père, Coley et ma belle mère Alexi, qui continuent d'être mon roc pendant cette période difficile".

Pour rappel, Homer est né du premier mariage de l'actrice avec Coley Lafoon, alors que son petit frère Atlas est issu d'une seconde union avec James Tucker, un acteur canadien dont Anne Heche était séparée depuis 2018. Tous les deux vont désormais pouvoir commencer un deuil qui s'annonce difficile, tant l'accident de l'actrice a été violent. Au volant d'une voiture, elle avait en effet percuté un garage puis une maison, avant que la voiture ne s'enflamme. La police, appelée sur les lieux, avait débuté une enquête pour conduite en état d'ivresse et avait notamment trouvé de la cocaïne dans son sang.